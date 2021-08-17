Завтра в Татарстане состоится жеребьевка на право охотиться на копытных животных

Завтра в Госкомитете Татарстана по биоресурсам состоится распределение разрешений на охоту диких копытных животных в общедоступные охотничьи угодья в сезон охоты 2021—2022 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Заявления распределены по видам и районам. Каждому из них присвоен регистрационный номер, его зарегистрировали при подаче заявления. Кроме этого, каждая заявка получила порядковый номер — это тот номер, который будет загружен в лототрон.

Жеребьевка будет проходить публично, с участием специальной комиссии. За мероприятием можно будет следить онлайн в «Инстаграм».



С 15 августа в Татарстане начался сезон охоты на барсука. Он продлится до 31 октября 2021 года.



Ольга Плешкова