В Татарстане с начала года на воде погибли 17 человек

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

С начала года на водных объектах Татарстана погибли 17 человек — это на 45% меньше, чем в прошлом году (37 человек), доложил главный государственный инспектор республики по маломерным судам Юрий Венедиктов.



В купальный сезон из них погибли десять человек, что на 43% меньше, чем за прошлый купальный сезон (23 человека).

Основная причина гибели на воде — купание в необорудованном месте. По этой причине погибли девять человек, в том числе три ребенка. Из-за падения в воду по состоянию здоровья или в состоянии опьянения погибли семь жителей Татарстана. В этом году от гибели на воде спасли 55 человек.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В конце прошлой недели 13-летняя девочка утонула на Волге возле села Ключищи Верхнеуслонского района Татарстана. Предварительно установлено — четыре девочки купались в необорудованном месте, прыгая с моста. Одна погибла.



На той же неделе в Сабинском районе Татарстана в селе Мингер утонул 18-летний юноша — он купался в местном пруду, в запрещенном месте.



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Маргарита Головатенко