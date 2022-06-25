В Татарстане 18-летний парень утонул при купании в запрещенном месте

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В Сабинском районе Татарстана в селе Мингер ночью утонул 18-летний юноша — он купался в местном пруду, в запрещенном месте, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.



В 7 утра 25 июня спасатели-водолазы извлекли тело погибшего на расстоянии 30 м от берега с глубины 5 м. Предположительно, молодого человека охватили судороги из-за резкого перепада температур воздуха и воды. Как правило, человек в момент утопления не может позвать на помощь, так как все силы уходят на борьбу за жизнь.

В МЧС предупредили, что купание в непрогретой воде опасно — из-за резкого погружения в холодную воду может остановиться сердце или произойти сухое утопление — когда из-за рефлекторного спазма, вызванного перепадом температур, происходит остановка дыхания.

В региональном управлении министерства напомнили, что за купание в необорудованных местах могут оштрафовать административные комиссии муниципалитета на сумму от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

На прошлой неделе в Набережных Челнах в реке Каме за территорией городского пляжа на косе утонул подросток 16 лет. Выяснилось, что в этом месте напротив городского пляжа есть коса, переходящая в несколько островов, между которыми можно перейти вброд. Четверо ребят решили перейти с одного из них на другой. Но здесь оказалось сильное течение. Двоих стало уносить. Однако один из мальчиков занимался плаванием и выбрался при помощи друзей. Второй не смог справиться с течением и утонул.



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Маргарита Головатенко