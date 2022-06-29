В Казани откроется школа креативных индустрий на базе художественного училища

На базе Казанского художественного училища имени Фешина в столице Татарстане откроется школа креативных индустрий. Об этом сообщила директор учреждения Ольга Гильмутдинова.

Школа откроется в рамках федерального проекта «Придумано в России». Это будет дополнительным образованием для детей от 12 до 17 лет на бюджетной основе. Поступить можно будет без творческих испытаний.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сумма гранта на создание школы и покупку оборудования составляет 53 млн рублей. В школе в этом году откроются четыре студии: «Дополненной и виртуальной реальности», «Дизайна», «Анимации, мультипликации и 3D-графики» и «Фото и видеопроизводства, монтажа». В каждую наберут по 20 человек.

В следующем году планируется открыть студии «Fashion дизайна (дизайна одежды)» и «Декоративно-прикладного искусства художественной обработки кожи», передает «Интерфакс».

В начале лета Минкультуры Татарстана объявило два тендера на поставку музыкальных инструментов для учебных заведений республики на 3 и 2,6 млн рублей.

Татьяна Леухина