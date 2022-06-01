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На поставку музыкальных инструментов для учебных заведений Татарстана выделят 3 млн рублей

03:47, 01.06.2022
На поставку музыкальных инструментов для учебных заведений Татарстана выделят 3 млн рублей
Фото: Максим Платонов

Министерство культуры Татарстана объявило тендер на поставку музыкальных инструментов для учебных заведений республики. Начальная цена договора — 3 млн рублей.

Всего музыкальные инструменты (баяны и гармони) нужно поставить для пяти заведений:

  • Детская школа искусств Балтасинского района;
  • Муслюмовская детская школа искусств Муслюмовского района;
  • Детская школа искусств в Арске;
  • Детская школа искусств Агрызского района;
  • Детская музыкальная школа №1 им. Э. Бакирова Елабужского района.
Фото: Максим Платонов

Заявки на участие в аукционе принимаются до 8 июня. Подрядчика определят 10 июня.

В апреле сообщалось, что в музыкальные и художественные школы Татарстана поставят музыкальные инструменты и мебель. На эти цели в рамках национального проекта «Культура» выделили более 106 млн рублей.

Диана Жиленкова
ОбществоОбразование Татарстан

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