На поставку музыкальных инструментов для учебных заведений Татарстана выделят 3 млн рублей
Министерство культуры Татарстана объявило тендер на поставку музыкальных инструментов для учебных заведений республики. Начальная цена договора — 3 млн рублей.
Всего музыкальные инструменты (баяны и гармони) нужно поставить для пяти заведений:
- Детская школа искусств Балтасинского района;
- Муслюмовская детская школа искусств Муслюмовского района;
- Детская школа искусств в Арске;
- Детская школа искусств Агрызского района;
- Детская музыкальная школа №1 им. Э. Бакирова Елабужского района.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 8 июня. Подрядчика определят 10 июня.
В апреле сообщалось, что в музыкальные и художественные школы Татарстана поставят музыкальные инструменты и мебель. На эти цели в рамках национального проекта «Культура» выделили более 106 млн рублей.
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