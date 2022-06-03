На поставку пианино для учебных заведений Татарстана выделят 2,6 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Министерство культуры Татарстана объявило тендер на поставку пианино для учебных заведений республики. Начальная цена договора — 2,6 млн рублей.

Всего подрядчику необходимо поставить четыре музыкальных инструмента. Из них два — для Детской школы искусств Балтасинского района, еще по одному — в Арскую детскую школу искусств и Детскую школу искусств Агрызского района.

Фото: Максим Платонов

Пианино должно быть новым, черного цвета и иметь маркировку производителя. Отделка инструмента — полированная. Корпус в виде классической формы с консолями.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 10 июня. Подрядчика определят 15 июня.

Недавно сообщалось, что в республике на поставку баянов и гармоней выделят 3 млн рублей. Музыкальные инструменты отправят в пять учебных заведений. Подрядчика планируют определить 10 июня.

Диана Жиленкова