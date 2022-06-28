Леонид Слуцкий прокомментировал итоги матча с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги контрольного матча с «Крыльями Советов». Его слова приводит пресс-служба команды.

— Из-за того, что играли три тайма, старались увеличить для всех количество игрового времени до полутора таймов. Есть там еще индивидуальные ограничения. Тайм сыграли Мусаев, Апшацев, Самошников. Лисакович играл первый раз на сборе. Всегда приятно играть с командой Премьер-лиги. Видишь, где у тебя действительно проблемы, где нужно прибавить. То есть получили массу полезной рабочей информации, — отметил он.

Фото: rubin-kazan.ru

Сегодня «Рубин» обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 3:1. Голы в ворота самарского клуба забили Камиль Муллин, Джоэль Фамейе и Георгий Зотов. Матч проходил на «Ак Барс Арене».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».