На организацию отдыха для детей из приемных семей Татарстана направят 17 млн рублей

Фото: Олег Тихонов

Министерство образования и науки Татарстана объявило тендер на оказание услуг по организации отдыха для детей из приемных семей, участвующих в профильной республиканской смене. Начальная стоимость контракта — 17 млн рублей, источник финансирования — региональный бюджет. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Согласно технической документации, стоимость одной путевки составляет 15 576 рублей, а продолжительность пребывания — 6 смен по 18 дней. Общее количество детей достигает 1 100 человек. Путевка включает:

проживание;

питание;

организацию образовательного процесса;

организацию обслуживания и досуга;

медицинское обслуживание.

Отмечается, что количество проживающих в номере должно быть от 3 до 5 человек, а места будут распределяться по возрастным особенностям и полу участников. Кроме того, для них будет организовано полноценное пятиразовое питание, сбалансированное по белкам, жирам, углеводам и энергетической ценности с бесперебойным обеспечением питьевой водой.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 15 июля, итоги подведут 18 июля.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина сообщила, что на сегодняшний день в 14 загородных оздоровительных лагерях республики отдыхают 19 тысяч детей. Летняя оздоровительная кампания стартовала почти месяц назад. По словам Авдониной, все лагеря соответствуют санитарным требованиям. За неделю провели проверку 29 объектов. Грубых нарушений в лагерях не выявили. Много это или мало — смотрите в материале «Реального времени».

Максим Кокунин