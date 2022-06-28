В Татарстане стоимость барана на Курбан-байрам выросла до 11,5 тысячи рублей — это много или мало?

Благотворительный фонд «Закят» Духовного управления мусульман Татарстана и мечети начали принимать заявки на забой жертвенных животных и оказание продовольственной помощи нуждающимся. Каждый желающий может приобрести в фонде барашка, стоимость которого в этом году составляет 11,5 тысячи рублей (в стоимость включены все услуги по забою). Об этом сообщается на сайте ДУМ РТ, там же можно узнать все детали.

Купивший барашка может передать мясо малоимущим целиком или, по желанию, оставить себе 1/3 часть.

Также в фонде «Закят» можно проконсультироваться с квалифицированными специалистами по процедуре жертвоприношения и получить рекомендации проверенных поставщиков жертвенных животных, которые контролируют забой.

В Татарстане стоимость барана на Курбан-байрам составляет 11 500 рублей — это:

$215,5 или €205,1 по курсу ЦБ на сегодня.

по курсу ЦБ на сегодня. В 2,7 раза меньше размера нисаба для совершения курбана — Совет казыев и Совет улемов ДУМ РТ в этом году определил его в размере 32 тысячи рублей.

размера нисаба для совершения курбана — Совет казыев и Совет улемов ДУМ РТ в этом году определил его в размере 32 тысячи рублей. На 3,5 тысячи больше , чем в 2020 году — тогда баран стоил 8 тысяч рублей.

, чем в 2020 году — тогда баран стоил 8 тысяч рублей. И на 4,5 тысячи больше , чем в 2017-м — средняя цена барана 5 лет назад составляла 7 тысяч рублей.

, чем в 2017-м — средняя цена барана 5 лет назад составляла 7 тысяч рублей. На полторы тысячи больше , чем год назад — 10 тысяч.

, чем год назад — 10 тысяч. Почти в два раза больше по сравнению с 2014 годом — 6 тысяч рублей.

по сравнению с 2014 годом — 6 тысяч рублей. Почти четыре козла — на одном из сайтов объявлений такое животное можно купить примерно за 3 тысячи рублей.

— на одном из сайтов объявлений такое животное можно купить примерно за 3 тысячи рублей. В 8,6 раза меньше стоимости коровы — она начинается от 100 тысяч рублей.

стоимости коровы — она начинается от 100 тысяч рублей. В 17,3 раза ниже стоимости верблюда — около 200 тысяч рублей. Всех вышеперечисленных животных также можно приносить в жертву.

Дарья Пинегина