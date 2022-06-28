Банк Казани запускает новый вклад с доходом до 9% годовых

Лето дарит самые яркие, теплые и приятные эмоции, которые можно приумножить, получив гарантированный доход без рисков. Например, открыть новый вклад «Летний» от Банка Казани и получить до 9% годовых

Банк Казани сделал доступную минимальную сумму вклада от 50 тыс. рублей и возможность повысить ставку с 8,5% до 9%, приобретая партнерский продукт банка. Вклад «Летний» действует до 31 августа 2022 г. включительно.

Открыть вклад можно в офисе банка или онлайн, через личный кабинет в интернет-банке. Подробная информация доступна в офисах банка, мобильном приложении, WhatsApp или телеграм-чате.

Все вклады застрахованы государственной системой страхования вкладов, созданной специально для защиты прав вкладчиков российских банков.



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