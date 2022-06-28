Росприроднадзор будет добиваться от птицекомплекса «Ак Барс» получения лицензии на обращение с куриным пометом

Волжско-Камское Управление Росприроднадзора намерено обжаловать постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда по иску ООО «Птицекомлекс «Ак Барс», признавшего пункты предписания, выданного ведомством, незаконными. Об этом говорится в ответе, поступившем в редакцию «Реального времени», за подписью заместителя руководителя управления Лилии Гайнутдиновой.

Как днем ранее рассказывало «Реальное время», птицекомплекс «Ак Барс» одноименного холдинга Ивана Егорова одержал победу в арбитраже над защитниками природы. Причиной разногласий стали экскременты кур. Последние в надзорном ведомстве отнесли к отходам и предписали филиалу птицекомплекса, фабрике «Яратель», получить лицензию на обращение с ними. Она входит в десятку крупнейших птицефабрик по производству яйца в России. Ее ежедневный валовой сбор достигает 2,3 млн штук. Само собой, что куриный помет — неотъемлемая часть такого производства.

Фото: Любовь Шебалова

Птицеводы с трактовкой Росприроднадзора не согласились и сумели доказать, что в их случае это побочный продукт, из которого производят удобрения.

Кстати, навоз и помет недавно «реабилитировала» и Госдума, приняв в первом чтении закон «О побочных продуктах животноводства», который разрешает аграриям использовать их для удобрения полей без лицензий и платы за вред окружающей среде. В Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана «Реальному времени» заявили, что в том числе активно лоббировали эти поправки.



Любовь Шебалова