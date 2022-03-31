На мероприятия в рамках присвоения Казани статуса молодежной столицы ОИС потратят 3,5 млн рублей

Фото: Максим Платонов

На оказание услуг по подготовке и проведению в 2022 году мероприятий в рамках присвоения Казани статуса молодежной столицы Организации исламского сотрудничества потратят 3,5 млн рублей. Такой тендер есть на сайте госзакупок.

Подрядчик должен организовать проведение в Казани презентаций, фестиваля и конгресса. Презентации проводятся 5 и 29 мая, сроки фестиваля определены 16—20 октября, конгресса — 1—5 ноября. Для этого нужно арендовать помещение, организовать кофе-брейки, обеспечить авиаперелет участников, их проживание и питание. Также требуется оказать услуги по обеспечению синхронным переводом.

Средства выделяются из федерального бюджета. Заказчик — Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Заявку на участие в тендере можно подать до 15 апреля, подрядчика определят 20 апреля.

15 марта в Доме приемов Министерства иностранных дел РФ прошла инаугурация Казани в качестве молодежной столицы Организации исламского сотрудничества — 2022.

Проект молодежной столицы Организации исламского сотрудничества (ОИС) реализуется с 2016 года. В текущем году впервые в истории проекта столицей стал город страны-наблюдателя организации. Подробнее — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко