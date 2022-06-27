В России каждый год будут определять молодежную столицу страны

В России каждый год с помощью голосования будет определяться молодежная столица страны. Об этом заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе фестиваля в честь Дня молодежи.

— Поэтому сегодня, в преддверии Дня молодежи, запускается конкурсный проект, в котором вы своим голосованием будете определять, какой город нашей страны с 1 января будет носить звание молодежной столицы, — приводит ТАСС его слова.

Фото: wikimedia.org

В марте в Доме приемов Министерства иностранных дел РФ прошла инаугурация Казани в качестве молодежной столицы Организации исламского сотрудничества — 2022. Проект молодежной столицы Организации исламского сотрудничества (ОИС) реализуется с 2016 года. В текущем году впервые в истории проекта столицей стал город страны-наблюдателя организации. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Леухина