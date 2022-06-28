«Джи-групп» выплатило 700 миллионов рублей дивидендов по акциям за 2021 год

АО «Джи-групп» выплатило 700 миллионов рублей в виде дивидендов по акциям. Об этом сообщается на портале центра раскрытия корпоративной информации.

Дивиденды были распределены между держателями 50 тысяч акций. Таким образом за каждую ценную бумагу держатель получил по 14 тысяч рублей. Выплаты произведены за 2021 год.

«Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, — 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей», указано в сообщении эмитента.

Список лиц, имеющих право получить дивиденды, определялся 23 мая 2022 года.

Фото: unistroyrf.ru

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании за прошлый год составила 293,7 миллиона рублей, а чистая прибыль — 1,45 миллиарда. Чистые активы компании оцениваются в 918 миллионов. Денежный поток, по данным на 2021 год, составил 2,14 миллиарда рублей.

Сейчас бизнес «Джи-групп» представлен двумя основными брендами: «Унистрой» и UD Group. Первый работает в области жилой недвижимости, а второй — коммерческой. Одни из самых известных проектов компании: ТЦ «Горки Парк», KazanMall, ЖК «Art City», «Царево Village».

Артем Гафаров