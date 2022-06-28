В КФУ за неделю абитуриенты подали более 10 тысяч заявлений

За первую неделю приемной кампании в КФУ подали более 10 тысяч заявлений от четырех с лишним тысяч абитуриентов, в том числе иностранных. Об этом сообщил ответственный секретарь приемной комиссии вуза Александр Бибик.

9,2 тысячи заявлений подали в головной вуз, 565 — в Набережночелнинский институт и 321 — в Елабужский институт. Треть абитуриентов пришла в КФУ лично, треть заявлений была отправлена через портал Госуслуг при помощи суперсервиса «Поступление в вуз онлайн». 6 тысяч заявлений загрузили через социально-образовательную сеть КФУ «Буду студентом!».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Наибольшей популярностью среди абитуриентов пользуется Институт фундаментальной медицины и биологии (туда подали около 1500 заявлений), второе место — у Института международных отношений и Института управления, экономики и финансов. В каждом из них на сегодняшний день изъявили желание учиться более 500 человек, передает пресс-служба вуза.

На прошлой неделе в КФУ сообщали, что повышения стоимости обучения не планируется. Абитуриенты могут претендовать на 7 073 бюджетных места. Прием документов от поступающих по результатам внутренних вступительных испытаний завершается 15 июля. В остальных случаях документы можно подать до 25 июля.

Исследование сервиса SuperJob показало, что выпускники казанских школ чаще выбирают IT и медицину для обучения в университетах и колледжах. При этом все больше школьников предпочитают уходить после 9-го класса и поступать в колледжи и техникумы.



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Татьяна Леухина