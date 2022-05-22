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20 июня в КФУ стартует приемная кампания: цены на обучение не изменятся

01:15, 22.05.2022
20 июня в КФУ стартует приемная кампания: цены на обучение не изменятся
Фото: realnoevremya.ru

20 июня в Казанском федеральном университете стартует приемная кампания 2022/23 учебного года. Повышения стоимости обучения не ожидается, сообщает пресс-служба вуза.

Как и в прошлом году, абитуриенты могут претендовать на 7 073 бюджетных места. Прием документов от поступающих по результатам внутренних вступительных испытаний завершается 15 июля. В остальных случаях документы можно подать до 25 июля.

Фото: realnoevremya.ru

— Хочу отметить, что в прошлом году Казанский федеральный университет повысил показатель среднего балла относительно предыдущих приемных кампаний, он составил 81,5 балла по конкурсу на бюджет, — рассказал ответственный секретарь приемной комиссии Александр Бибик.

В прошлом месяце вузы Татарстана выиграли 15,3 млн рублей на реализацию молодежных проектов. Например, Университет Иннополис получил 1,8 млн рублей на проведение индустриального межвузовского акселератора StartupHous Universities.

Диана Жиленкова
ОбществоОбразование Татарстан

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