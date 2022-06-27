Минобороны о наемниках, причастных к убийству российских военнослужащих: «Мы их нашли и покарали»

Министерство обороны России «обладает информацией по каждому наемнику, причастному к издевательствам и убийствам наших военнослужащих». Такое заявление сделал официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, докладывая о ходе специальной военной операции.

— Мы их нашли и покарали, — добавил он.

Конашенков рассказал, что 26 июня российские подразделения уничтожили две диверсионно-разведывательные группы наемников — 14 боевиков. Это произошло в бою в трех километрах от Лисичанского нефтеперерабатывающего завода (ЛНР).

Кадр видео Минобороны России

Первая группа была «интернациональной», уточнил официальный представитель Минобороны России. В ней числились наемники из разных стран Европы.

Вторая разгромленная ВС России группа состояла из грузинских наемников. Как уточнили в Минобороны России, «в рядах данного бандформирования воюют преимущественно уголовники», пишет «РИА Новости».

— Уничтоженные грузинские боевики причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте этого года, — проинформировал Игорь Конашенков.

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Татьяна Демина