Пиктограммы, петля, Маяковский: как умирает Мергасовский дом в центре Казани

Фото: Артем Гафаров

Облезлая штукатурка, трещины в стенах, граффити и заросший внутренний дворик. Именно в это превратился памятник авангардной архитектуры в самом центре Казани. Построенный в 1928 году, Мергасовский дом стал типичной «заброшкой»: местом для тусовок, приютом для бездомных и наркоманов. Некогда в этом доме жил татарский писатель Кави Наджми, в гостях у которого бывали Хади Такташ, Салих Сайдашев и Муса Джалиль.

Фото: Артем Гафаров

Со всех сторон двор и сам дом закрыты забором из профнастила, который со временем превратился в огромный холст для уличных художников. На нем висят таблички: «Дом расселяется по аварийности и будет реконструирован. Запрещено входить! Опасно для жизни! Объект под охраной!». Но они не способны отпугнуть тех, кто действительно хочет изучить Мергасовский дом изнутри.

Фото: Артем Гафаров

Попасть на территорию дома легко. Охраны здесь нет — можно без труда пройти в любую квартиру. А точнее в то, что от них осталось.

Фото: Артем Гафаров

Изнутри дом поражает еще больше. Огромное здание буквой «П» в двух шагах от респектабельного парка «Черное озеро» словно приглашает внутрь. Помех этому нет — квартиры покинуты, а двери в них открыты. Отпугнуть искателей приключений могут разве что разваливающиеся дырявые лестницы или странные звуки из открытой квартиры прямо у вас за спиной — возможно, это соседняя стройка или упавший кусок штукатурки.

Фото: Артем Гафаров

Если подойди ближе к стенам дома, то картина становится печальнее. Разбитые окна, покрытые краской, спиленные перила и снесенные стены балконов производят действительно гнетущее впечатление. Но самое интересное всегда кроется внутри. Пройти можно буквально в каждую квартиру и посмотреть, как некогда там жили люди.

Фото: Артем Гафаров

Однотипные квартиры, которых по паре штук на этаже, после расселения стали еще больше похожими друг на друга. Отличаются только обои и иногда встречающееся покрытие потолков из плитки. Некоторые жилища вовсе пустые, а в других — завалы старой разрушенной мебели. Как и перил, ни в одной из них нет радиаторов отопления — видимо все уже растащили на металлолом.

Фото: Артем Гафаров

Ходить по лестницам опасно для жизни — кое-где обвалился кусок ступеньки, некоторые пролеты просто разрушены, а дыры закрыты мостиками-дверьми, на других могут встречаться трещины от самого верха до низа. Но чем выше поднимаешься — тем больше странных и непонятных вещей можно обнаружить. К тому же с некоторых балконов открывается чудесный вид на Черное озеро. Иногда даже панорамный — балконные стены могут вовсе отсутствовать.

В одной из верхних квартир дверь разрисована пентаграммами. Внутри все еще более пугающе. Там прямо на потолке весит петля. Есть и другие находки — в одной из квартир прямо по обоям в две стены нарисован популярный герой мультфильмов Губка Боб. В остальных можно обнаружить непонятные жилища и следы заходивших туда людей — пустые банки от энергетиков, бутылки вина и водки.

Фото: Артем Гафаров

— Светить всегда, свети везде, до дней последних донца, светите, никаких гвоздей, вот лозунг мой и Солнца, — красуется на одной из стен неточный отрывок из Маяковского. А на двери в эту комнату краской нанесена надпись «Поэтическая».

Фото: Артем Гафаров

Есть в квартирах и напоминания о современной рок-культуре. В частности, отсылка к группе «Порнофильмы», а на одной из стен написаны строчки из их песни. Есть вещи и куда более социально значимые, например, реклама центра помощи наркозависимым и алкоголикам. В некоторых местах написаны упоминания и Владимира Путина.

Восстановление объекта обойдется примерно в 1 млрд рублей

Напомним, Мергасовский дом в свое время расселили по программе аварийного жилья, не всех — исполком Казани увяз в судебных тяжбах с наследниками отказавшегося переезжать в «Салават купере» одного из собственников. По факту сейчас там никто не живет и объект взят якобы под охрану.

Его планировали выставить на торги и продать за 1 рубль. Но в феврале 2022 года председатель Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Иван Гущин рассказал, что аукциона не будет. По его словам, поскольку расселением жильцов из аварийного здания занимался Госжилфонд, то оно перейдет под его патронаж. И тогда ГЖФ должен будет разработать проект реставрации и его дальнейшего приспособления.

Состояние дома в 2002 году. Фото: Максим Платонов

— Сейчас мы с ними пока на стадии переговоров, то есть как быть концептуально — здание крайне глубокой аварийности, оно разошлось, инвестиций потребуется очень много, — отметил Гущин.

Памятник сохранит свою жилую функцию, точнее, это будут апартаменты. Восстановление объекта обойдется примерно в 1 млрд рублей.

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Артем Гафаров