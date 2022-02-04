Возрождению Мергасовского дома два с половиной года мешают упрямые обитатели одной квартиры
На реставрацию памятника советского авангарда потребуется 1 млрд рублей. Проектом займется Госжилфонд при президенте Татарстана
Прошло более двух лет, как Мергасовский дом в Казани опустел, расселенный по программе аварийного жилья. Но исполком города увяз в судебных тяжбах с наследниками отказавшегося переезжать в «Салават купере» одного из собственников. Поэтому уникальный образец авангардной архитектуры все еще в плачевном состоянии простаивает за забором, установленным для его защиты от вандалов. Корреспондент «Реального времени» побывала в знаменитом «Зеленом доме» в центре города и выяснила планы чиновников по дальнейшей судьбе строения.
Суды продолжаются
Мергасовский дом на фоне вылизанного центра Казани продолжает пугать туристов пустыми глазницами окон и выцветшим фасадом с кусками отвалившейся штукатурки. Кто-то вывел на торце здания огромными буквами слово «Любовь», другие «добрые люди» разрисовали краской весь забор, установленный для защиты дома. Но даже эти надписи и рисунки, как ни странно, скрашивают зловеще-мрачный вид этого образца запустения в самом сердце города. Члены ТРО ВООПИиК в нескольких местах повесили таблички, извещающие о том, что дом является памятником культурного наследия, входить в него запрещено и ведется видеонаблюдение, однако это не останавливает любителей граффити.
Подойдя к воротам, корреспондент «Реального времени» обнаружила, что они открыты. Изнутри висел замок и, наверное, при желании можно было пройти во двор. Около ворот стоял автомобиль, прямо рядом с установленным барьером с надписью «Не парковаться».
После того, как из дома съехали жильцы и его обнесли забором, прошло уже два с половиной года. «Какая дальнейшая судьба у этого здания?», — поинтересовалось «Реальное время» у председателя Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Ивана Гущина. Он пояснил, что во всем доме оставались собственники двух квартир, которые не соглашались переезжать и отстаивали свое право в суде. Один мужчина умер, но у него есть наследники. С собственниками второй квартиры сейчас судятся городские власти.
— Идут судебные тяжбы с исполкомом, поэтому мы пока заложники различных судебных инстанций. Пока это все не завершено, мы — третье лицо, сторонние наблюдатели. Сейчас это муниципальная собственность, как только мы решим вопрос с правообладателями (это же было расселение аварийного жилого фонда по программе 2013—2017 годов), здание должно уйти как компенсационное в Государственный жилищный фонд при президенте РТ. Это проблемная точка исторического города, — заявил глава Комитета РТ по охране ОКН Иван Гущин.
Апартаменты с видом на Черное озеро
Ранее Мергасовский дом планировали выставить на торги и продать за 1 рубль. Но сейчас глава комитета рассказал, что аукциона не будет. По его словам, поскольку расселением жильцов из аварийного здания занимался Госжилфонд, то оно перейдет под его патронаж. И тогда ГЖФ должен будет разработать проект реставрации и его дальнейшего приспособления.
— Сейчас мы с ними пока на стадии переговоров, то есть как быть концептуально — здание крайне глубокой аварийности, оно разошлось, инвестиций потребуется очень много, — отметил Гущин.
Памятник сохранит свою жилую функцию, точнее, это будут апартаменты. Восстановление объекта обойдется примерно в 1 млрд рублей.
— Мы найдем стороннего инвестора? Я что-то пока сомневаюсь. Однозначно, это будет жилье, потому что ни подо что другое не приспособишь. Это потребует очень серьезных решений и по приспособлению — нужно будет думать по подземному паркингу, потому что где-то должны быть парковочные места. Центр города, улица Дзержинского — это сейчас платная история.
«Реальное время» направило запрос в Госжилфонд при президенте РТ с просьбой поделиться планами по реставрации Мергасовского дома. Однако в ГЖФ сообщили, что фонд «не осведомлен о ходе данных судебных разбирательств» с наследниками жильцов.
В Управлении жилищной политики исполкома Казани, отвечая на запрос издания, уточнили, что дом 18/19 по ул. Дзержинского расселялся в рамках муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Казани на 2013—2017 годы.
— На сегодняшний день осталось расселить две квартиры, находящиеся в собственности граждан, переселение которых осуществляется в судебном порядке. Исковые требования исполкома Казани к собственнику первой квартиры о принудительном переселении из аварийного жилья оставлены без рассмотрения, поскольку собственник умер, и его завещание оспаривается родственниками в Ялтинском городском суде. Вторая квартира подлежит расселению на основании решения Вахитовского районного суда города Казани от 09.12.2019. Собственниками была подана кассационная жалоба в 6-й Кассационный суд, в связи с чем дело направлено на новое рассмотрение. В октябре 2021 года Вахитовский райсуд удовлетворил исковые требования граждан о выплате выкупной стоимости. Исполкомом подана апелляционная жалоба в Верховный суд РТ. Судебное заседание назначено на 7 февраля, — пояснили в управлении.
Хроника выживания
Мергасовский дом является одним из редких образцов авангардной архитектуры в столице Татарстана. Он построен в 1928 году по проекту архитекторов П.Т. Сперанского и С.В. Глаголева (по некоторым данным архитектором дома выступил Д.М. Федоров, друг Александра Родченко). Здание стало первым многоквартирным домом в Казани, подключенным к водопроводу. Название дома связано с тем, что оно построено в бывшем Мергасовском переулке, на котором располагались строения, принадлежавшие некоему полковнику Мергасову. По цвету фасада его еще называют «Зеленым домом».
Как пишет в своей книге об архитектуре Казани советского периода Сергей Саначин, Мергасовский дом был рассчитан на 65 квартир, в каждой из которых должны были проживать по две-три семьи. Дом-коммуна соответствовал требованиям советского быта. В нем были запланированы общие кухни и душевые. Однако в проекте отсутствовали канализация и отопление. После постройки пришлось пробивать стены и достраивать под зданием котельную, за перерасход материала строители ответили в суде.
По меркам того времени дом считался элитным. В нем получали жилье сотрудники ЧК, партийные руководители и признанные деятели искусства. В доме жили писатели Абдулла Алиш и Кави Наджми, из-за чего его иногда называют «писательским», позже — художник-авангардист Алексей Аникиенок. Здесь же были мастерские мастера гравюры Надира Альмеева и известнейшего в Европе ювелира Ильгиза Фазулзянова.
Памятником культурного наследия регионального значения Мергасовский дом признали в 1959 году. Здание ветшало, в цокольной части стен и фундаменте появились сквозные трещины, капремонт в нем проводился всего один раз. В 2005 году строение признали аварийным, а в 2012 году — подлежащим сносу. Но потом городские власти осознали (не без помощи общественности), что не все должно идти под ковш экскаватора, и в апреле 2016 года «Зеленый дом» был вычеркнут из списка под снос — он подлежал реконструкции.
К февралю 2018 года из дома выселили 53 семьи из 80, предоставив жильцам квартиры в новостройках на улице Мазита Гафури и в ЖК «Салават купере» (компенсировав 11 тыс. рублей за каждый квадратный метр и предложив соципотеку). Остальные семьи отказались съезжать, поскольку были недовольны переездом из центра Казани на окраину. В мэрии, напротив, напирали на то, что площадь новых квартир равнозначна или превышает размер старого жилья на 40%, выселение шло через суд.
Летом 2018 года премьер-министр Татарстана Алексей Песошин заявил, что Мергасовский дом не будут сносить, так как он «является объектом культурного наследия — его нужно реставрировать», а также сообщил о необходимости больших вложений. В апреле 2019 года глава Комитета РТ по охране ОКН Иван Гущин заявил, что Мергасовский дом выставят на торги по стартовой цене в 1 рубль. Однако аукцион так и не был проведен.
К началу мая 2019 года здание практически опустело — большинство жителей выехали. Но из-за оставшихся не расселенными пяти квартир дом не огородили забором, а подъезды не закрыли на замок. Это привело к тому, что в здание начали забредать посторонние люди, они спиливали батареи, снимали стеклопакеты, устраивали поджоги, сюда же забредали бомжи и наркоманы. Законсервировать дом взялись волонтеры, мусор для снижения вероятности пожара вывозили на деньги, собранные неравнодушными казанцами.
В итоге дом обнесли забором, заварили двери и окна. Первое время по распоряжению мэра Казани его даже охранял ЧОП. Сами городские власти обещали решить вопрос с передачей здания новому собственнику, который и займется его реставрацией.
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