Возрождению Мергасовского дома два с половиной года мешают упрямые обитатели одной квартиры

На реставрацию памятника советского авангарда потребуется 1 млрд рублей. Проектом займется Госжилфонд при президенте Татарстана

Фото: Максим Платонов

Прошло более двух лет, как Мергасовский дом в Казани опустел, расселенный по программе аварийного жилья. Но исполком города увяз в судебных тяжбах с наследниками отказавшегося переезжать в «Салават купере» одного из собственников. Поэтому уникальный образец авангардной архитектуры все еще в плачевном состоянии простаивает за забором, установленным для его защиты от вандалов. Корреспондент «Реального времени» побывала в знаменитом «Зеленом доме» в центре города и выяснила планы чиновников по дальнейшей судьбе строения.

Суды продолжаются



Мергасовский дом на фоне вылизанного центра Казани продолжает пугать туристов пустыми глазницами окон и выцветшим фасадом с кусками отвалившейся штукатурки. Кто-то вывел на торце здания огромными буквами слово «Любовь», другие «добрые люди» разрисовали краской весь забор, установленный для защиты дома. Но даже эти надписи и рисунки, как ни странно, скрашивают зловеще-мрачный вид этого образца запустения в самом сердце города. Члены ТРО ВООПИиК в нескольких местах повесили таблички, извещающие о том, что дом является памятником культурного наследия, входить в него запрещено и ведется видеонаблюдение, однако это не останавливает любителей граффити.

Подойдя к воротам, корреспондент «Реального времени» обнаружила, что они открыты. Изнутри висел замок и, наверное, при желании можно было пройти во двор. Около ворот стоял автомобиль, прямо рядом с установленным барьером с надписью «Не парковаться».

После того, как из дома съехали жильцы и его обнесли забором, прошло уже два с половиной года. «Какая дальнейшая судьба у этого здания?», — поинтересовалось «Реальное время» у председателя Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Ивана Гущина. Он пояснил, что во всем доме оставались собственники двух квартир, которые не соглашались переезжать и отстаивали свое право в суде. Один мужчина умер, но у него есть наследники. С собственниками второй квартиры сейчас судятся городские власти.

Наверное, при желании можно было пройти во двор

— Идут судебные тяжбы с исполкомом, поэтому мы пока заложники различных судебных инстанций. Пока это все не завершено, мы — третье лицо, сторонние наблюдатели. Сейчас это муниципальная собственность, как только мы решим вопрос с правообладателями (это же было расселение аварийного жилого фонда по программе 2013—2017 годов), здание должно уйти как компенсационное в Государственный жилищный фонд при президенте РТ. Это проблемная точка исторического города, — заявил глава Комитета РТ по охране ОКН Иван Гущин.

Апартаменты с видом на Черное озеро

Ранее Мергасовский дом планировали выставить на торги и продать за 1 рубль. Но сейчас глава комитета рассказал, что аукциона не будет. По его словам, поскольку расселением жильцов из аварийного здания занимался Госжилфонд, то оно перейдет под его патронаж. И тогда ГЖФ должен будет разработать проект реставрации и его дальнейшего приспособления.

— Сейчас мы с ними пока на стадии переговоров, то есть как быть концептуально — здание крайне глубокой аварийности, оно разошлось, инвестиций потребуется очень много, — отметил Гущин.

Памятник сохранит свою жилую функцию, точнее, это будут апартаменты. Восстановление объекта обойдется примерно в 1 млрд рублей.

Поскольку расселением жильцов из аварийного здания занимался Госжилфонд, то оно перейдет под его патронаж

— Мы найдем стороннего инвестора? Я что-то пока сомневаюсь. Однозначно, это будет жилье, потому что ни подо что другое не приспособишь. Это потребует очень серьезных решений и по приспособлению — нужно будет думать по подземному паркингу, потому что где-то должны быть парковочные места. Центр города, улица Дзержинского — это сейчас платная история.

«Реальное время» направило запрос в Госжилфонд при президенте РТ с просьбой поделиться планами по реставрации Мергасовского дома. Однако в ГЖФ сообщили, что фонд «не осведомлен о ходе данных судебных разбирательств» с наследниками жильцов.

В Управлении жилищной политики исполкома Казани, отвечая на запрос издания, уточнили, что дом 18/19 по ул. Дзержинского расселялся в рамках муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Казани на 2013—2017 годы.



— На сегодняшний день осталось расселить две квартиры, находящиеся в собственности граждан, переселение которых осуществляется в судебном порядке. Исковые требования исполкома Казани к собственнику первой квартиры о принудительном переселении из аварийного жилья оставлены без рассмотрения, поскольку собственник умер, и его завещание оспаривается родственниками в Ялтинском городском суде. Вторая квартира подлежит расселению на основании решения Вахитовского районного суда города Казани от 09.12.2019. Собственниками была подана кассационная жалоба в 6-й Кассационный суд, в связи с чем дело направлено на новое рассмотрение. В октябре 2021 года Вахитовский райсуд удовлетворил исковые требования граждан о выплате выкупной стоимости. Исполкомом подана апелляционная жалоба в Верховный суд РТ. Судебное заседание назначено на 7 февраля, — пояснили в управлении.

Хроника выживания

Мергасовский дом является одним из редких образцов авангардной архитектуры в столице Татарстана. Он построен в 1928 году по проекту архитекторов П.Т. Сперанского и С.В. Глаголева (по некоторым данным архитектором дома выступил Д.М. Федоров, друг Александра Родченко). Здание стало первым многоквартирным домом в Казани, подключенным к водопроводу. Название дома связано с тем, что оно построено в бывшем Мергасовском переулке, на котором располагались строения, принадлежавшие некоему полковнику Мергасову. По цвету фасада его еще называют «Зеленым домом».

Как пишет в своей книге об архитектуре Казани советского периода Сергей Саначин, Мергасовский дом был рассчитан на 65 квартир, в каждой из которых должны были проживать по две-три семьи. Дом-коммуна соответствовал требованиям советского быта. В нем были запланированы общие кухни и душевые. Однако в проекте отсутствовали канализация и отопление. После постройки пришлось пробивать стены и достраивать под зданием котельную, за перерасход материала строители ответили в суде.

По цвету фасада его еще называют «Зеленым домом»

По меркам того времени дом считался элитным. В нем получали жилье сотрудники ЧК, партийные руководители и признанные деятели искусства. В доме жили писатели Абдулла Алиш и Кави Наджми, из-за чего его иногда называют «писательским», позже — художник-авангардист Алексей Аникиенок. Здесь же были мастерские мастера гравюры Надира Альмеева и известнейшего в Европе ювелира Ильгиза Фазулзянова.

Памятником культурного наследия регионального значения Мергасовский дом признали в 1959 году. Здание ветшало, в цокольной части стен и фундаменте появились сквозные трещины, капремонт в нем проводился всего один раз. В 2005 году строение признали аварийным, а в 2012 году — подлежащим сносу. Но потом городские власти осознали (не без помощи общественности), что не все должно идти под ковш экскаватора, и в апреле 2016 года «Зеленый дом» был вычеркнут из списка под снос — он подлежал реконструкции.

К февралю 2018 года из дома выселили 53 семьи из 80, предоставив жильцам квартиры в новостройках на улице Мазита Гафури и в ЖК «Салават купере» (компенсировав 11 тыс. рублей за каждый квадратный метр и предложив соципотеку). Остальные семьи отказались съезжать, поскольку были недовольны переездом из центра Казани на окраину. В мэрии, напротив, напирали на то, что площадь новых квартир равнозначна или превышает размер старого жилья на 40%, выселение шло через суд.

В итоге дом обнесли забором, заварили двери и окна

Летом 2018 года премьер-министр Татарстана Алексей Песошин заявил, что Мергасовский дом не будут сносить, так как он «является объектом культурного наследия — его нужно реставрировать», а также сообщил о необходимости больших вложений. В апреле 2019 года глава Комитета РТ по охране ОКН Иван Гущин заявил, что Мергасовский дом выставят на торги по стартовой цене в 1 рубль. Однако аукцион так и не был проведен.

К началу мая 2019 года здание практически опустело — большинство жителей выехали. Но из-за оставшихся не расселенными пяти квартир дом не огородили забором, а подъезды не закрыли на замок. Это привело к тому, что в здание начали забредать посторонние люди, они спиливали батареи, снимали стеклопакеты, устраивали поджоги, сюда же забредали бомжи и наркоманы. Законсервировать дом взялись волонтеры, мусор для снижения вероятности пожара вывозили на деньги, собранные неравнодушными казанцами.

В итоге дом обнесли забором, заварили двери и окна. Первое время по распоряжению мэра Казани его даже охранял ЧОП. Сами городские власти обещали решить вопрос с передачей здания новому собственнику, который и займется его реставрацией.

1 / 17 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов