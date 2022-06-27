В Казани пять улиц остались без света из-за аварийного отключения электричества

В Казани на пяти улицах некоторые дома остались без света из-за аварийного отключения электричества. Оно произошло утром на подстанции «Восточная».

Электричества нет в домах по улицам Вишневского, Достоевского, Товарищеской, Пугачева и Рабочей Молодежи, сообщили в администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани.

Аварию на подстанции уже устраняют. Подачу электричества обещают возобновить в ближайшее время.



На прошлой неделе без света временно остались дома по ул. Зур Урам. Это произошло после пожара на трансформаторной подстанции.



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Татьяна Демина