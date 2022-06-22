В Казани на улице Зур Урам загорелась трансформаторная подстанция

В Советском районе Казани, на улице Зур Урам загорелась трансформаторная подстанция. Об этом сообщил корреспондент «Реального времени», находящийся на месте событий.

Огонь загорелся минут 15—20 назад. Пожарные уже прибыли на место происшествия.

Уточняется, что в находящихся рядом домах отключили электричество. К этой подстанции присоединены все местные новостройки.

По состоянию на 20:33 пожар был ликвидирован. По словам представителей «Казанские электрические сети», также прибывших на место, на восстановление света уйдет 2 часа.

Фото: realnoevremya.ru

Фото: realnoevremya.ru

Фото: realnoevremya.ru

18 июня в казанском поселке Киндери загорелся частный дом. Пожарные ликвидировали открытое горение ориентировочно на площади 110 кв. метров. Пострадавших в результате инцидента не было.

Новость дополняется



Подписывайтесь на telegram-канал «Реального времени».

Дарья Акимова