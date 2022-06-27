Компания «Соллерс Груп» продала контрольный пакет акций ПАО «Соллерс Авто»

ООО «Соллерс Груп» продало все принадлежавшие ему 76,7% акций ПАО «Соллерс Авто». Новым контролирующим акционером компании стало ООО «Альтер Инвест».

— Изменение акционерной структуры компании произошло в результате сделки management buy out, в рамках которой акционерами «Соллерс Авто» становятся ключевые топ-менеджеры холдинга, — говорится в сообщении компании.

«Соллерс Авто» продолжит работать в прежней структуре принадлежащих ей активов. Компания и дальше будет развивать стратегию по производству и дистрибуции машин, автокомпонентов и выводу на рынок новых сервисов мобильности.



Отметим, что продажи «Соллерс Авто» в России за апрель 2022 года упали на 42%, а за четыре месяца — на 14%. В апреле компания реализовала на российском рынке 2,4 тысячи автомобилей, в том числе 1,62 тысячи УАЗов и 781 легкий коммерческий грузовик Ford Transit.

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Татьяна Демина