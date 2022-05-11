Продажи «Соллерс Авто» в России за апрель этого года упали на 42%
Продажи «Соллерс Авто» в России за апрель этого года упали на 42%, а за 4 месяца — на 14%. Об этом сообщает «Интерфакс».
За прошлый месяц компания реализовала на российском рынке 2,4 тысячи автомобилей, в том числе 1,62 тысячи УАЗов и 781 легкий коммерческий грузовик Ford Transit. Так, доля рынка «Соллерс Авто» в апреле составила 7,3% (+4,6 процентного пункта).
Для сравнения: в марте текущего года было продано 3,08 тысячи автомобилей, а уровень падения продаж составил 26%.
В целом по России продажи за 4 месяца составили 11,2 тысячи машин. Доля рынка автопроизводителя за этот период выросла на 1,3 процентного пункта и составила 3,8%.
3 марта «Соллерс Форд» сообщил о приостановке производства автомобилей в связи с решением Ford Motor Company о временной приостановке деятельности и операций совместного предприятия. Завод «Соллерс Форд» находится в Елабуге. В январе предприятие сообщало, что уже разместило крупные заказы на первую половину 2022 года.
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