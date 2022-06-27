В Татарстане почти 5% выпускников не преодолели минимальный порог на ЕГЭ по обществознанию

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане минимальный порог на ЕГЭ по обществознанию не преодолели 265 выпускников. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки республики.

Меньше 42 баллов набрали 265 выпускников. Таким образом, ЕГЭ по обществознанию завалили 4,49%.



Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане ЕГЭ по обществознанию сдали 5 909 выпускников текущего года. Средний балл в Татарстане составил 67,06. 13 школьников сдали этот экзамен на 100 баллов.

В этом году в Татарстане Единый государственный экзамен (ЕГЭ) сдавали 17 420 человек. Из них 16 163 — выпускники 2022 года. Часть из них сдавали экзамены в досрочный период. «Реальное время» ранее проанализировало и выяснило, какие предметы татарстанские выпускники стали сдавать чаще, а какие, наоборот, не пользуются популярностью. Подробнее — в материале интернет-газеты.



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Татьяна Леухина