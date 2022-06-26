В Татарстане средний балл ЕГЭ по обществознанию составил 67,06

В Татарстане ЕГЭ по обществознанию сдали 5 909 выпускников текущего года. Этот предмет вновь стал самым массовым экзаменом по выбору.

Средний балл в Татарстане составил 67,06, сообщили в пресс-службе Минобрнауки республики.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

13 выпускников из школ Альметьевска, Бугульмы, Зеленодольска, Челнов, Лениногорска, Тюлячинского района, Казани сдали ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов.

В этом году в Татарстане Единый государственный экзамен (ЕГЭ) сдавали 17 420 человек. Из них 16 163 — выпускники 2022 года. Часть из них сдавали экзамены в досрочный период. «Реальное время» ранее проанализировало и выяснило, какие предметы татарстанские выпускники стали сдавать чаще, а какие, наоборот, не пользуются популярностью. Подробнее — в материале интернет-газеты.



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Татьяна Леухина