Выступающий за Татарстан Виктор Уайлд рассказал, на что готов променять чемпионат мира

Пропуск Кубка мира и чемпионата мира из-за отстранения сборной России не имеет большого значения, так как главное — это Олимпиада. Об этом заявил сноубордист Вик Уайлд, выступающий за сборную Татарстана.

— Я не думаю сейчас о предстоящем сезоне, фокусируюсь на здоровье и тренировках, наслаждаюсь летом. В Москве хорошая погода. Я только благодарен, для меня неважно, если мы не будем кататься в мире в следующем сезоне, потому что я старый, не хочу Кубок мира, чемпионат мира и так далее. Важна Олимпиада через 4 года, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: olympic.ru

В апреле Уайлд заявлял, что пока не определился с будущим своей карьеры. Также он рассказывал, что был разочарован санкциями, введенными против российских спортсменов из-за спецоперации на Украине.

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Татьяна Леухина