Татарстанец Виктор Уайлд сообщил, что пока не принял решения по поводу своей карьеры

Сноубордист Виктор Уайлд, выступающий за сборную Татарстана, сообщил, что пока не определился с вопросом о своей карьере. На зимних Олимпийских играх в Пекине спортсмен, завоевавший бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе, заявлял, что может может завершить ее.

— Я не принял решения по поводу своей карьеры. Какой дедлайн по принятию этого решения? Не знаю, — заявил Уайлд.

Вместе с этим спортсмен сообщил, что не намерен заниматься тренерской деятельностью, пишет ТАСС.

Фото: olympic.ru

Прокомментировал Уайлд и санкции, которые обрушились на российских спортсменов после начала специальной военной операции на Украине. По его словам, он был разочарован, узнав об ограничениях. Однако сейчас сноубордист не думает об этом.

В феврале в Пекине Уайлд, завоевавший бронзу Олимпиады, заявил, что уже говорил о том, что, если завоюет медаль, то закончит выступления. Он добавил, что решение относительно своей карьеры примет в ближайшее время.



Сегодня Уайлду и другим татарстанцам, завоевавшим медали на Олимпийских играх в Пекине, вручили государственные награды в московском Кремле. Сноубордист удостоился медали «За заслуги перед Отечеством» II степени.



Татьяна Демина