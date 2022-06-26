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В Зеленодольске 1 июля откроют обновленный пляж «Рәхәт»

13:54, 26.06.2022 1
В Зеленодольске 1 июля откроют обновленный пляж «Рәхәт»
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Зеленодольске 1 июля откроется городской пляж «Рәхәт». Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе района.

В этом году пляж будет оборудован сценой для проведения концертов, а также водными аттракционами, фуд-кортом, рестораном, летним кинотеатром, площадками для мастер-классов и спортивных турниров. Открытие запланировано на пятницу, в 9:00.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На территории пляжа может возникнуть глэмпинг. Планируется, что эта услуга появится в августе — сентябре. Для туристов будут доступны 30 домиков. Услуга будет предоставляться и летом, и зимой.

По последним данным Роспотребнадзора, зеленодольский пляж полностью соответствует всем санитарным нормам. Пробы воды показали положительный результат, подчеркнули в пресс-службе.

На территории Татарстана оборудованы 25 пляжей, 15 из них — муниципальные. В Зеленодольском районе обустроены пляж в Васильево и пляж в деревне Красный Яр.

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Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:30
    Здорово! И мы туда съездим
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