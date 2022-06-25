В Татарстане за сутки зарегистрировали 52 новых случая заражения COVID-19 — новый минимум с сентября 2021 года

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 52 новых случая заражения коронавирусом. Это новый минимум с сентября прошлого года, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 25 июня в Татарстане зарегистрировано 152 314 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 148 511 человек, в том числе 144 за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 995 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что в Татарстане коронавирус выявили у 57 человек. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

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Маргарита Головатенко