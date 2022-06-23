Казань вошла в пятерку популярных городов для летних путешествий

Фото: Анна Сейтумерова

Казань вошла в пятерку городов, наиболее популярных у туристов в летний период — на столицу Татарстана приходится 3,3% бронирований, таковы результаты анализа поисковых запросов специалистов сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.



Самым популярным городом для летних путешествий стал Санкт-Петербург — на северную столицу приходится 16,8% бронирований. Второе место занимает Москва с 9,2%, третью строку занимает Сочи — 7,3%.

Популярностью пользуются гостиницы Анапы (4%), после Казани идут Калининград и Лондон (22%), список лидеров замыкают Стамбул, Геленджик и Анапа — чуть менее двух процентов путешественников.

В Казани, тем не менее, туристы хотят задерживаться меньше всего — в среднем приезд планируется на три дня. Дольше всего задерживаются в Сочи или Анапе — неделю. Средний срок пребывания, интересующий туристов, составляет пять дней, сообщает «РИА Новости».

Фото: Анна Сейтумерова

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Маргарита Головатенко