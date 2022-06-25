Победители конкурса «Врач года — Ак чэчэклэр» поехали на стажировку в Израиль
Делегация врачей Татарстана вылетела в Израиль, где пройдет стажировку и познакомится с лучшими практиками израильской медицины, сообщает Минздрав республики.
Врачи, которые пройдут стажировку в заграничных клиниках, — победители ежегодного конкурса «Врач года — Ак чэчэклэр». Подобные поездки стали доброй традицией в вопросах обмена опытом.
Артем Костромин, кардиохирург из Детской республиканской клинической больницы, стал одним из номинантов на республиканскую премию «Врач года — Ак чэчэклэр» в этом году. О том, какими принципами он руководствуется в своей работе, почему во время визита в Стэнфорд ему пришлось жить в мотеле и есть только один раз в сутки, как спасает детей и почему старается не привязываться к маленьким пациентам, — в майском портрете «Реального времени».
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