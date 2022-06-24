В Татарстане за сутки подтвердилось 57 заражений коронавирусом — новый минимум с сентября 2021-го

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за минувшие сутки коронавирус выявили у 57 человек. Последний раз в республике такой суточной прирост выявляли 29 сентября прошлого года.

С начала пандемии в республике зарегистрировали 152 262 случая заражения коронавирусом.

Госпитализировали еще 40 татарстанцев. Вылечились от коронавируса с начала пандемии 148 367 жителей республики, из которых 100 — за последние сутки.

За последние сутки новых случаев смерти от коронавируса в Татарстане не зарегистрировали. С начала пандемии COVID-19 унес жизни 1 995 жителей республики, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.



Фото: Максим Платонов (архив)

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Татьяна Демина