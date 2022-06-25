За последние сутки в России выявили 3 072 случая заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 3 072 случая заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 18 415 877 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 25 июня, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 3 454 человека, всего выздоровевших — 17 842 800 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 61 россиянина, всего от инфекции скончались 380 837 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что в России выявили 3 154 новых случая COVID-19. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

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Маргарита Головатенко