В ПФР рассказали о праве россиян с 80 лет на двойную выплату к страховой пенсии

Россияне, достигшие 80 лет, имеют право на увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии, рассказали «Прайм» в Отделении ПФР по Москве и Московской области.



Спустя месяц после достижения 80-летнего возраста размер выплат увеличивается в два раза. Претендовать на выплаты не могут инвалиды первой группы и те, кто получает социальные выплаты по случаю потери кормильца.

Пенсионеры, достигшие 80 лет, имеют право на оформление компенсации по уходу за собой. Не имеют права на компенсационную выплату лишь получающие пособие по безработице.

Фото: realnoevremya.ru

В июне в ПФР рассказали о праве россиян с 2019 года досрочно получать накопительную часть пенсии. Граждане могут подать заявление на выплату накопительной части пенсии в 60 (мужчины) и 55 (женщины) лет.

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Маргарита Головатенко