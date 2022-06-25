Гран-при фестиваля «Золотое перо» взяла школьница из Зеленодольска
Сегодня в Казани завершился XXVII республиканский фестиваль юных журналистов «Алтын калям — Золотое перо». Его участниками стали 147 начинающих журналистов со всех уголков Татарстана.
Зеленодольский район на фестивале представили ученики школы журналистики Mediana: Софья Волостнова, Есения Костюхина, Ника Данилова, Иван Афанасенко, Софья Лёксина.
Главная награда — Гран-при — досталась Софье Волостновой. Она получила возможность обучения за счет средств гранта, выделенного из бюджета Татарстана, в Высшей школе журналистики и медиакоммуникаций КФУ.
Второе место в номинации «печатная журналистика на русском языке» заняла Есения Костюхина. Гран-при конкурс «Алтын Калям» в Зеленодольске впервые с 2014 года отметили в пресс-службе Зеленодольского района.
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