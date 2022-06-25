Минтруд Татарстана напомнил о праздничных днях в июле

В Татарстане 9 июля будет нерабочим праздничным днем в связи с празднованием Курбан-байрама. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда республики.

В этом году 9 июля выпадает на субботу. При совпадении выходных и праздничных дней дополнительный к выходным дням день отдыха не предоставляется.

Однако продолжительность рабочего дня 8 июля сократится на час.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Порядок проведения Курбан-байрама определили уже в июне.

Тем временем Минтруд России уже разработал проект постановления о переносе выходных дней в 2023 году. В целом граждане будут отдыхать 118 дней — с учетом праздников, суббот и воскресений. «Реальное время» выясняло, много это или мало?



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Татьяна Леухина