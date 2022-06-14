В Татарстане утвердили порядок проведения Курбан-байрама в 2022 году

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Совет казыев и Совет улемов Духовного управления мусульман Татарстана утвердили порядок проведения Курбан-байрама и праздничного намаза в республике в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ.

Так, 8 июля (пятница) определили днем Арафа, 9 июля (суббота) — Курбан-байрам. В этот день во всех татарстанских мечетях пройдут праздничные намазы.

Гает-намаз в сельских мечетях рекомендуют проводить через 30 минут после восхода солнца. К примеру, 9 июля в Казани солнце взойдет в 03.11, в Актаныше — в 02.51, в Старом Дрожжаном — в 03.24.

В столице Татарстана определили такой порядок проведения мероприятий в честь праздника:

02.30 — утренний намаз;

02.35—03.10 — рецитация Священного Куръана;

03.10—03.40 — праздничный вагаз;

03.41 — гает-намаз;

03.45 — проповедь на арабском языке, чтение Куръана, ду'а.

После совершения праздничного намаза начнутся обряды жертвоприношения в специально отведенных местах. В Казани жертвенных животных забивать будут до 20.23 11 июля, то есть до заката солнца. Сумма нисаба для жертвоприношения в этом году составит 32 тысячи рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В апреле президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об утверждении в 2022 году даты проведения праздников Ураза-байрам 2 мая и Курбан-байрам 9 июля. В прошлом году Ураза-байрам и Курбан-байрам прошли 13 мая и 20 июля соответственно.



Дарья Акимова