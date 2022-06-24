МИД России прокомментировал предоставление Украине статуса страны — кандидата в ЕС

Европейский союз своим решением предоставить Украине и Молдавии статус стран — кандидатов в члены объединения подтвердил линию на геополитическое освоение пространства СНГ с целью сдерживания России. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Для достижения этой цели используются различные средства: от финансово-экономических рычагов до военной поддержки.

Фото: mid.ru

— Будущее «единой Европы», ее «идеалы» демократии приносятся в жертву задаче безудержной экспансии ЕС, политического и экономического закабаления соседей, — отметила Захарова.

Вчера главы государств и правительств Евросоюза решили предоставить Украине и Молдавии статус страны — кандидата на вступление в состав сообщества. Также Евросовет «решил признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить статус кандидата, как только будут решены остающиеся приоритеты».

На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что Россия ничего не имеет против вступления Украины в Евросоюз. Пойдет ли вступление в ЕС на пользу стране — это внутреннее дело украинцев и киевских властей.



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Татьяна Леухина