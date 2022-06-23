Украине и Молдавии предоставили статус кандидата на вступление в Евросоюз

Главы государств и правительств Евросоюза решили предоставить Украине и Молдавии статус страны — кандидата на вступление в состав сообщества. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель на полях проходящего в Брюсселе саммита ЕС.

— Сегодняшний день знаменует собой решающий шаг на вашем пути к ЕС. Наше будущее вместе, — добавил он, поздравив президентов Украины и Молдавии.

Фото: pixabay.com

Кроме того, Евросовет «решил признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить статус кандидата, как только будут решены остающиеся приоритеты», передает ТАСС.

На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия рекомендует предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза. Она отметила, что Киеву необходимо укрепить верховенство права, правосудие и борьбу с коррупцией.



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Татьяна Леухина