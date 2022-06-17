Путин заявил, что Россия не против вступления Украины в Евросоюз

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия ничего не имеет против вступления Украины в Евросоюз. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам главы государства, это не военный блок, поэтому Россия не против. Также он отметил, что пойдет ли вступление в ЕС на пользу стране — это внутреннее дело украинцев и киевских властей.

Путин добавил, что структура украинской экономики такова, что при вступлении в Евросоюз ей понадобится множество субсидий. Таким образом, она превратится в полуколонию.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Европарламент на следующий день поддержал резолюцию статуса страны-кандидата.

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В конце апреля министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг выразил мнение, что Киев и Брюссель должны выстраивать отношения способом, не подразумевающим полноправного членства Украины в Евросоюзе. Также министр-делегат при МИД Франции по делам Европы Клеман Бон заявил, что процесс вступления Украины в ЕС может занять не один десяток лет, учитывая требования, которые предъявляют к странам-кандидатам.

Дарья Акимова