Молодежный профориентационный форум «PROFдвижение-2022» в Челнах проведут за 2,25 млн рублей

В Набережных Челнах, на территории Национального парка «Нижняя Кама», в августе состоится молодежный профориентационный форум «PROFдвижение-2022». На организацию и проведение мероприятия по профессиональной ориентации молодежи, чтобы заинтересовать ее востребованными рынком труда рабочими профессиями и инженерными специальностями, потратят 2,25 миллиона рублей из бюджета Татарстана.

Форум пройдет в автограде с 22 по 27 августа. Ожидается, что в нем примут участие 220 человек.

Исполнитель, которого ищет Центр занятости населения Набережных Челнов, должен обеспечить проживание участников форума в течение пяти суток. В одной комнате будут жить по два-четыре человека.

Для общего сбора участников форума необходимо предоставить просторную, освещаемую асфальтированную площадку, где есть возможностью подключения оборудования. Также исполнитель должен подготовить помещения для проведения учебных занятий и других программных мероприятия вместимостью 220 человек. В них должны быть стулья и не менее 15 столов, проектор и экран для трансляции презентаций.

Общие культурно-массовые мероприятия планируют организовать в актовом зале вместимостью не менее 300 мест со сценой, оборудованной для трансляции мультимедийного контента на большом экране. Сцена должна быть с кулисами.

Фото: vk.com/profdvizhenie

Для проведения творческих, спортивных и оздоровительных мероприятий задействуют спортивные площадки для игры в футбол, волейбол и прочие активные игры. Исполнитель должен предоставить три футбольных и два волейбольных мяча, пять пар ракеток для бадминтона, наборы для игры в шахматы и шашки.

Также исполнителю необходимо заняться питанием участников форума. Кормить их требуется в столовой, рассчитанной как минимум на 300 мест. Питание должно быть сбалансированным, горячим и трехразовым.

Напомним, с предложением провести мероприятие выступали ПАО «КАМАЗ» и Минтруда Татарстана. Постановление о форуме в апреле подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.



В прошлом году в форуме «PROFдвижение» участвовали 200 школьников из Татарстана и Чечни. Они познакомились с технологиями заводов КАМАЗа. Площадкой мероприятия был детский технопарк «Кванториум».

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Татьяна Демина