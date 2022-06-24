В Татарстане снизились цены на продукты из «борщевого набора»

В Татарстане с 10 по 17 июня подешевели овощи, входящие в так называемый борщевой набор, и некоторые другие основные продовольственные товары. Цены снизились на 24 из 44 продуктов, представленных в списке Татарстанстата.



Больше всего цены за неделю снизились на свежую белокочанную капусту — на 9,83%, с 61,25 до 55,25 рубля за один килограмм. Свежие помидоры подешевели на 7,16%, с 130,05 до 120,35 руб./кг.

Другие продукты питания в Татарстане с 10 по 17 июня дешевели следующим образом:



Столовая свекла — на 3,63%, до 66,07 руб./кг.



Картофель — на 2,8%, до 67,09 руб./кг.

Сахар-песок — на 2,79%, до 77,53 руб./кг.

Репчатый лук — на 2,46%, до 97,54 руб./кг.

Морковь — на 2,04%, до 61,24 руб./кг.

Бананы — на 2,04%, до 105,64 руб./кг.

Мясные консервы для детского питания — на 1,28%, до 939,3 руб./кг.

Вареная колбаса — на 1,28%, до 394,63 руб./кг.

Фото: Татарстанстат

Меньше чем на 1% в Татарстане подешевели гречка, пшено, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, соль, черный байховый чай. Минимально снизились цены на куриные яйца, творог, питьевое цельное пастеризованное и стерилизованное молоко 2,5—3,2% жирности, сливочное масло, мороженую неразделанную рыбу и полукопченую колбасу.

С 10 по 17 июня в Татарстане выросли средние цены на свежие огурцы, макароны и вермишель. Не изменилась за этот время стоимость фруктово-ягодных консервов для детского питания, водки крепостью 40% и выше и ржаного, ржано-пшеничного хлеба.



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Татьяна Демина