Официальная статистика: в Татарстане за неделю подорожали огурцы и конфеты

Фото: Максим Платонов

В Татарстане с 10 по 17 июня выросли средние цены на свежие огурцы, макароны, вермишель и некоторые другие основные продовольственные товары. Подорожали 17 из 44 продуктов, представленных в списке Татарстанстата.

Больше всего с 10 по 17 июня в республике выросли цены на огурцы — на 6,9%, с 76,86 до 81,74 рубля за один килограмм. Стоит отметить, что с 3 по 10 июня они подешевели на 9,94%, с 85,34 до 76,86 руб./кг.



По данным Татарстанстата, зафиксирована следующая динамика роста средних потребительских цен:

конфеты мягкие, глазированные шоколадом — на 1,48%, до 409,32 руб./кг;

вермишель — на 1,41%, до 72,98 руб./кг;

макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — на 1,39%, до 73,53 руб./кг;

сыры сычужные твердые и мягкие — на 0,73%, до 654,46 руб./кг;

говядина — на 0,64%, до 471,43 руб./кг;

шлифованный рис — на 0,62%, до 94,96 руб./кг;

овощные консервы для детского питания — на 0,6%, до 641,85 руб./кг.

Меньше чем на 0,5% в Татарстане с 10 по 17 июня подорожали баранина, сметана, куры, маргарин, подсолнечное масло, печенье, пшеничная мука и яблоки. Незначительно выросли в цене за неделю сосиски и сардельки (+0,03%).

Фото: Максим Платонов

Не изменились с 10 по 17 июня средние цены на фруктово-ягодные консервы для детского питания и водку крепостью 40% и выше, следует из данных Татарстанстата.

Напомним, в Татарстане с 3 по 10 июня выросли цены на яблоки, маргарин, пшено и сметану. Больше всего в начале лета в республике подорожал картофель — на 2,42%, с 67,5 до 69,03 рубля за один килограмм.



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Татьяна Демина