Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий посетил «Дом Роналда Макдоналда» в Казани

Фото: предоставлено "Домом Роналда Макдоналда", автор: Радик Казанцев

23 июня главный тренер футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий посетил «Дом Роналда Макдоналда» в Казани. Об этом «Реальному времени» рассказала директор семейной гостиницы Юлия Маркова.



— Многие наши жители уже были знакомы с тренером и ранее получили автограф известного тренера, а для некоторых встреча с Леонидом Слуцким стала первым и незабываемым событием. Каждый смог сфотографироваться с известным гостем и получить заветный автограф, — сообщила Маркова.

Отмечается, что мероприятие началось с интерактивной программы в формате поиска сокровищ. Далее гостей ожидало множество игр на логику, скорость реакции и командный дух. Встреча завершилась чаепитием, а за круглым столом все желающие смогли задать Слуцкому интересующие их вопросы. Так, маленький Амир удивил тренера своими знаниями о футболе и спортивной карьере известного футболиста Криштиану Роналду. Кроме того, мальчик по имени Ильнар поделился мечтой, что хочет стать шеф-поваром и даже угостил известного тренера салатом собственного приготовления.

Фото: предоставлено «Домом Роналда Макдоналда», автор: Радик Казанцев

На прощение Слуцкий сказал напутственную речь, которая запомнится очень многим: «Вас лечат не доктора, а вы сами! Ваш дух! Вы все сможете!» Он также от лица всего футбольного клуба сделал вклад в поддержку «Дома Роналда Макдоналда» в Казани. Все переданные средства будут направлены на ремонт двух номеров бесплатной семейной гостиницы.

Фото: предоставлено «Домом Роналда Макдоналда», автор: Радик Казанцев

Напомним, Благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» был учрежден в 1995 году. Основная цель работы фонда — помощь детям, нуждающимся в поддержке. За прошедшие годы Фонд оказал помощь более чем 250 тысячам детей и семей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, а в 2021 году на поддержку его проектов было передано более 100 млн рублей.

Бесплатная семейная гостиница для родителей, чьи дети проходят длительное лечение, находится на территории Детской республиканской клинической больницы в Казани.

«Дом Роналда Макдоналда» дает возможность не разлучаться семьям, где тяжело болеют дети. Он состоит из 24 спален, гостиной с игровой зоной для детей, компьютерного уголка, кухни, столовой и прачечной, административных помещений, а также зоны приема и регистрации гостей. Весь первый этаж Дома (в том числе четыре спальни) подготовлен для пребывания гостей с ограниченными возможностями здоровья. Также на территории Дома есть специально оборудованная детская площадка и терраса с выходом в сад. С момента открытия для более чем 13,5 тысячи родителей и детей «Дом Роналда Макдоналда» стал вторым домом.



Максим Кокунин