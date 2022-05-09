Врач Чудаков: репелленты и аромамасла помогут обезопасить себя от укусов комаров
Репелленты и аромамасла являются наиболее эффективными средствами защиты от укусов комаров. Об этом рассказал руководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet, врач Сергей Чудаков.
Так, репелленты, в зависимости от предназначения, можно наносить на кожу или одежду. А аромамасла следует распылять в помещении с помощью диффузоров или протирать ими кожу.
— Например, масло базилика, чайного дерева или герани. Они обладают отпугивающим действием, комары их не любят, — приводит слова Чудакова RT.
После укуса насекомого необходимо обработать место воспаления антисептиком. При более выраженной реакции рекомендуется сделать холодный компресс. В случае появления признаков аллергии следует принять антигистаминный препарат.
На данный момент активность проявляют клещи. Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рекомендует: в первую очередь от укусов необходимо защитить голову. Также следует надевать высокие ботинки, штаны с резинками, куртку на резинках или с манжетами.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым