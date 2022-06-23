Международные резервы России за неделю сократились на $12,3 млрд

Международные резервы России сократились за неделю на $12,3 млрд. По состоянию на 17 июня они составили $582,3 млрд, сообщили в ЦБ.

По данным на 10 июня, международные резервы находились на уровне $594,6 млрд, передает ТАСС.

Фото: cbr.ru

Международные резервы состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

В начале мая международные резервы ЦБ сократились на $14 млрд. В начале июня в ЦБ сообщали об увеличении резервов на $6,2 миллиарда.

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Татьяна Леухина