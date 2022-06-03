За неделю международные резервы России увеличились на $6,2 млрд

По состоянию на 27 мая международные резервы России составили $589,6 млрд. Такие данные приводятся на сайте Центробанка.

За последнюю неделю данный показатель увеличился на 1,1%, или $6,2 млрд. Как уточняет регулятор, это произошло в результате положительной переоценки.

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Недавно министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в этом году в стране объем дополнительных нефтегазовых доходов, по прогнозу Минфина и Минэкономразвития, может достигнуть 1 трлн рублей. По его словам, данные средства направят на дополнительные выплаты пенсионерам, семьям с детьми и другие меры.



Диана Жиленкова