Глава КНР призвал страны БРИКС выступать против односторонних санкций

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны БРИКС бороться с односторонними санкциями, а международное сообщество — отказаться от менталитета холодной войны. Об этом он заявил в ходе своего выступления на саммите объединения.

— Мы должны выступать за честность и справедливость, способствовать тому, чтобы международное сообщество было по-настоящему многосторонним. Должны защищать международный порядок, ядром которого является ООН и международное право, должны отказаться от менталитета холодной войны и противостояния блоков, — приводит «РИА Новости» его слова.

Си Цзиньпин считает, что страны БРИКС должны выступать против односторонних санкций, а также злоупотребления ими.

В начале июня официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь отмечал, что новые санкции против России не облегчают положение дел на Украине. Европа и весь мир платят за них высокую цену.

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Татьяна Леухина