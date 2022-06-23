На благоустройство дворов Татарстана в 2023 году выделят 1,3 млрд рублей из республиканского бюджета

В Татарстане на благоустройство дворов в 2023 году предварительно запланировано выделение 1,3 млрд рублей из республиканского бюджета. Еще около 1 миллиарда планируется получить за счет участия в федеральном конкурсе, сообщила куратор программ развития городской среды в Татарстане Наиля Зиннатуллина.

Как именно будут после реализации проектов выглядеть дворы и общественные пространства, смогут решать сами жители городов и населенных пунктов, приняв участие в общественных обсуждениях, которые начнутся в июле этого года.

За время действия республиканской программы «Наш двор» в Татарстане комфортные современные условия созданы в 2 167 дворах, где проживают более 66 тысяч жителей республики.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В выборе общественных пространств и дворов для благоустройства в 2023 году участвовали 207 тысяч татарстанцев. В прошлом году участие приняли около 170 тысяч человек. Голосование, в ходе которого жители Татарстана могли выбрать дворы, нуждающиеся в благоустройстве, и общественные пространства, которые войдут в республиканские и федеральные программы реализации на 2023 год, проходило с 15 апреля по 30 мая.

Сегодня презентован список из 200 дворов Татарстана, которые, по мнению жителей, следует благоустроить в 2023 году в приоритетном порядке по республиканской программе «Наш двор». В Казани в следующем году обновят 64 территории. «Реальное время» подготовило их перечень.



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Ангелина Панченко