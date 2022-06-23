Выбрано более 60 дворов Казани для приоритетного благоустройства в 2023 году — список

Фото: Ринат Назметдинов

В список дворов, которые, по мнению жителей, следует благоустроить в 2023 году в приоритетном порядке по республиканской программе «Наш двор», попали 64 дворовые территории Казани. Всего в списке 200 объектов со всего Татарстана.

Наибольшее количество дворов благоустроят в Советском районе Казани. Их насчитывается 16:

пос. Константиновка, ул. Интернациональная, 11б;

пос. Константиновка, ул. Интернациональная, 33а;

проспект Альберта Камалеева, 20;

ул. 8 Марта, д. 2, д. 4, Сибирский тракт, 25, ул. Заря, д. 26, д. 28, д. 30, д. 32;

ул. Академика Глушко, 17, ул. Вагапова, 15;

ул. Академика Губкина, д. 2, д. 4, ул. Космонавтов, д. 1, д. 3;

ул. Даурская, 22;



ул. Космонавтов, д. 12, д. 14, д. 16, д. 16а, д. 22;

ул. Латышских Стрелков, 14;

Ноксинский спуск, д. 41, д. 43, ул. Минская, 56;

ул. Патриса Лумумбы, д. 37, д. 39, д. 41;

ул. Советская, д. 23, д. 25;

ул. Хайдара Бигичева, д. 9, д. 11;

ул. Халезова, д. 4, д. 6, ул. Советская, д. 19, д. 21;

ул. Чингиза Айтматова, д. 5, д. 7;

ул. Юлиуса Фучика, 133, ул. Ломжинская, 17.

Фото: Максим Платонов (архив)

В перечне указаны 11 дворов Авиастроительного района Казани. Их адреса:

ул. Айдарова, д. 8, д. 12, ул. Ленинградская, д. 49а, д. 51а;

ул. Белинского, д. 25, д. 27, д. 35;

ул. Беломорская, 69;

ул. Дементьева, 18;

ул. Копылова д. 1/2, д. 3/1, ул. Тимирязева, д. 1а, д. 4, д. 6, ул. Лядова, д. 5;

ул. Ленинградская, д. 25/36, д. 31;

ул. Лукина, д. 1, ул. Побежимова, д. 24;

ул. Максимова, д. 29, ул. Лукина, д. 5, д. 7, д. 9а, д. 11а;

ул. Кошевого, д. 10а, д. 12а;

ул. Кошевого, д. 12, д. 14, д. 14а, д. 16, д. 16а, д. 18, д. 2;

ул. Чапаева, д. 53, д. 53б, д. 55, ул. Северополюсная, д. 26, д. 26а, д. 28а.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В списке также указаны 11 дворов Приволжского района города по адресам:

проспект Победы, 18, к.1;

ул. Дубравная, 38;

ул. Дубравная, д. 61, к.1, к. 2, к. 3, к. 4;

ул. Дубравная, д. 63, к.1, к.2;

ул. Карбышева, 60а;

ул. Ново-Давликеевская, 4;

Оренбургский тракт, 138в;

ул. Рихарда Зорге, 37;

ул. Рихарда Зорге, 76;

ул. Хусаина Мавлютова, 10;

ул. Юлиуса Фучика, 99а.

Фото: Максим Платонов (архив)

Десять дворов обновят в Кировском районе столицы Татарстана:

ул. 2-я Юго-Западная, д. 29, д. 31, д. 33;

ул. Батыршина, д. 22, ул. Чкалова, 13;

ул. Залесная, 18;

ул. Л.Красикова, 7, ул. Черемховская, 21;

ул. Маршрутная, 10/6, ул. Телецентра, д. 12, д. 14;

ул. Можайского, д. 3, д. 5;

ул. Осиновская, д. 27, к.1, д. 33;

ул. Привокзальная, 42;

ул. Сабан, 2;

ул. Светлая, 18.

В Московском районе Казани работы по благоустройству проведут на шести объектах. Их список:

проспект Ибрагимова, 63а;

ул. Восход, 2а;

ул. Декабристов, д. 119, д. 121;

ул. Декабристов, д. 123, д. 125;

ул. Тунакова, 49/41;

ул. Чистопольская, 10/8.

Фото: Максим Платонов (архив)

Из дворовых территорий Вахитовского района Казани в списке оказалось всего пять объектов по адресам:



ул. Баумана, 30;

ул. Вишневского, 14;

ул. Горького, 24;

ул. Пугачевская, 45а;

ул. Рахматуллина, 5/13.

Еще пять дворовых территорий благоустроят в Ново-Савиновском районе. Их адреса:

ул. проспект Амирхана, д.28, д.30, д.32;

проспект Ямашева, д. 56, д. 58;

ул. Адоратского, 17;

ул. Гаврилова, д. 30, ул. Чуйкова, д. 91, д. 93;

ул. Мусина, д. 76, д. 78.

В опросе участвовали 3 087 дворовых территорий Татарстана. При составлении списка из 200 дворов учитывалось количество жителей в многоквартирных домах.



С 2020 по 2021 год по программе «Наш двор» в Татарстане благоустроили 2 169 дворов. На 2022 год запланировано благоустройство 1 200 дворовых территорий с лимитом финансирования 9 миллиардов рублей. Работы в Казани и других городах уже идут.

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Татьяна Демина